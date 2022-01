Meppener Familie "gefangen" in ihrem alten Erbpachtvertrag

Die Noldestraße im Wohngebiet "Helter Damm Süd" in Meppen.

Heiner Wittwer

Meppen . Viele Meppener besitzen einen Erbpachtvertrag für ihr Grundstück. Leider müssen sie deshalb immer wieder damit rechnen, dass die Erbpacht drastisch erhöht wird. Wie jetzt im Wohngebiet "Helter Damm Süd".

Dabei kennen viele Meppener aus anderen Stadtteilen ähnliche Probleme. So gibt es in der Kreisstadt nach Angaben der Stadt Meppen 1291 Erbpachtgrundstücke. Verpächter sind neben Landwirten, unter anderem die katholische Kirche sowie die Are