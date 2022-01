Ein Kinderarzt impft ein siebenjähriges Mädchen gegen das Coronavirus. Im Emsland stehen zeitnah weitere Impfaktionen der mobilen Teams an.

Jan Woitas/dpa

Meppen. Gegen die Corona-Pandemie hilft nach einhelliger Meinung nur eine Impfung. Deshalb sollen die mobilen Impfteams im Emsland das ganze Jahr weiter im Einsatz sein.

An fünf Tagen in der Woche impfen die insgesamt acht mobilen Teams des Malteser Hilfsdienstes und des Deutschen Roten Kreuzes im Auftrag des Landkreises Emsland unter anderem an den festen Standorten in Lingen (Emslandhallen), Meppen (