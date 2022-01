Auf der A31 ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen.

Jörn Martens

Geeste. Auf der A31 kurz hinter der Anschlussstelle Geeste ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Wie es in einer ersten Mitteilung der Polizei heißt, ereignete sich der Unfall gegen 5.40 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Emden. Ein Auto verunfallte alleinbeteiligt an einer Einsatzörtlichkeit. Der Wagen war daraufhin nicht mehr fahrberei