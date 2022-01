Omikron ist schuld: 32 Corona-Fälle nach Kneipenbesuch in Meppen

In Mike's Pub in Meppen ist es zu mehreren Corona-Infektionen mit Omikron gekommen.

Reinhild Wilmes

Meppen. In Mike's Pub in Meppen ist es am ersten Weihnachtstag zu mehreren Corona-Infektionen gekommen, trotz strenger 2G-Regeln. Das Lokal hat seitdem geschlossen. Eigentümer Daniel Otten bedauert den Vorfall sehr.

Wer aktuell auf ein Bier zu Mike's Pub in Meppen möchte, der steht vor verschlossenen Türen. Am ersten Weihnachtstag kam es hier zu einem Fall, den sich Betreiber Daniel Otten alles andere als gewünscht hätte. Wie sich herausstellte, hatte