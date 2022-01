Corona-Erstimpfungen für Kinder in Papenburg, Lingen und Meppen

An drei Stationen im Emsland können Kinder in dieser Woche eine Erstimpfung erhalten.

dpa/Britta Pedersen

Meppen. Ohne Termin können Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren in dieser Woche an drei Standorten im Emsland eine Corona-Impfung erhalten.

Wie der Landkreis mitteilt, werden bis zu sieben Ärzte beim nächsten Impftermin für einen möglichst reibungslosen Ablauf sorgen: Am Donnerstag, 6. Januar, werden in den beiden Impfstationen in Lingen (Emslandhallen) und Papenburg (Jugendgäs