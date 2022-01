Michael Matzke betreibt neue Yoga-Schule „MichaYoga“ in Meppen

Nach 500 Stunden Ausbildung zum Yogalehrer hat Michael Matzke in Meppen seine Yogaschule eröffnet.

Antje Robbe/Repro: Gerd Mecklenborg

Meppen. Landwehr 53 in Meppen, so lautet die Adresse der neuen Yoga-Schule „MichaYoga“. Michael Matzke bietet dort verschiedene Kurse an.

Über verschiedene Ausbildungen mit dem Schwerpunkt Psychotherapie hat Matzke seinen Weg zum Yoga gefunden, erzählt er bei unserem Besuch. „Dabei habe ich mich selbst als ein ewiger Schüler betrachtet, dem es wichtig ist das Erlernte weiter