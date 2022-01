Tödlicher Unfall in Meppen: Identität des Opfers weiter unklar

Kurz vor dem Jahreswechsel ist es in Meppen zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Torsten Albrecht

Meppen. Auch zwei Tage nach dem tödlichen Unfall Im Meppener Stadtteil Esterfeld, an dem ein Notarztfahrzeug beteiligt war, ist die Identität des Opfers noch offen.

Der Unfall hatte sich am Silvesterabend gegen 23.20 Uhr auf der Versener Straße zwischen Meppen und dem Ortsteil Versen ereignet und zwar in etwa in Höhe des Geländes vom Sportverein Union Meppen.Sehen Sie hier Videoaufnahmen vom Unfallort: