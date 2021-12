Die Nachfrage nach Corona-Impfungen für Kinder ist im Emsland hoch. Nun gibt es neue Termine.

dpa/Sebastian Gollnow

Meppen. Über 1000 Kinder erhielten am Mittwoch in Papenburg und Lingen eine Corona-Impfung. Der Landkreis Emsland reagiert mit weiteren Terminen auf die hohe Nachfrage.

Beim Start der Impfkampagne für Kinder von fünf bis elf Jahren erhielten laut Landkreis am vergangenen Mittwoch in den Impfstandorten in Papenburg im Jugendgästehaus Johannesburg rund 500 Kinder und in Lingen in den Emslandhallen