Hauptgewinne der Weihnachtslottiere Goldene 7 in Meppen stehen fest

Die Hauptgewinner der Weihnachtslotterie in Meppen stehen fest. Mit den Gewinnern freuen sich (von links) Glücksfee Julian Lampe (6 Jahre), Organisator Georg Lampe, Rechtsanwältin Brigitte Unkenholz und Rüdiger Smorra.

Hermann-Josef Mammes

Meppen . Nach der Corona-Zwangspause im Vorjahr konnte wieder die Weihnachtslotterie "Die Goldene 7" in Meppen stattfinden. Am Mittwoch wurden die Gewinner gezogen.

Die Ziehung fand im kleinen Rahmen vor nur wenigen Zuschauern statt. So musste der Meppener Weihnachtsmarkt Meppen bereits aufgrund der aktuellen Pandemie am 23. Dezember schließen. Damit entfiel zum zweiten Mal in Folge