So sehen Siegerinnen aus: „Friiends“ gewinnen Finale des Meppener Eisstockschießens

Stadt Meppen

Meppen. Im Finale des Eisstockschießens auf der Meppener Eisbahn konnte sich die Mannschaft „Friiends“ durchsetzen und den Siegerpokal in Empfang nehmen.

100 Teams hatten sich in diesem Jahr an zehn Spieltagen aufs „Glatteis“ gewagt, teilt die Stadt Meppen mit. Die jeweiligen Tagessieger traten im Finale am 22. Dezember gegeneinander an. Unter den aufmerksamen Augen von Schiedsrichter Mike F