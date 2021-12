Wieder vereint: Die Familie Anneken feiert Weihnachten mit ihren früheren Austauschschülern Ege Can (unten links) und Claudia Altobello (unten rechts).

Anneken

Meppen . Einen Austauschschüler und zwei Austauschschülerinnen haben Frank und Maren Anneken für jeweils ein Jahr bei sich aufgenommen. Über die Weihnachtsfeiertage kehren sie nach Meppen zurück – so war es zumindest geplant.

Für Bilge Kahraman wäre es vielleicht ein bisschen wie ein Déjà-vu gewesen: Schon 2018 kam die Türkin am 23. Dezember in Meppen an, nachdem es ihr in ihrer ersten Gastfamilie in Cottbus nicht gefallen hatte. Bei Frank und Maren Anneken war