In den meisten evangelischen Kirchen im Emsland finden an Weihnachten Gottesdienste in Präsenz statt – nur in Dalum nicht.

Jana Probst

Meppen . Kirchen stehen allen Menschen offen. An Heiligabend ist das in manchen evangelischen Gemeinden im Emsland nicht der Fall: Da haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Widerspricht das nicht dem Leitbild der Kirche?

In der Petruskirche in Bawinkel haben an Weihnachten nur Geimpfte und Genese Zutritt, die Meppener Bethlehemgemeinde verlangt keinen Nachweis, aber es dürfen nur 60 Menschen in die Kirche, die Kirchengemeinde Sögel vergibt für Heiligabend s