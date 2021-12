Trauriger Abschied für Familie Feletti vom Eiscafé in Meppen

Die zweite Generation im Eiscafé Feletto am Markt in Meppen: (v.l.) Enrico und Roberto Feletti. Nach fast 42 Jahren endete am Mittwoch die Geschichte des Eiscafés.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Nach fast 42 Jahren und genau 15.238 Tagen hat am Mittwoch die Familie Feletti ihr Eiscafé am Markt in Meppen geschlossen. Vor allem bei der 69-jährigen Alida Feletti flossen Tränen. Doch es gibt Hoffnung.

"Für Mama waren die vergangenen Tage nicht leicht", sagt Enrico Feletti. Mit Bruder Roberto (46) bildet der 35-Jährige die zweite Generation in der Meppener "Eis-Dynastie". Immer wieder kamen in den vergangenen Tagen Stammgäste in das&