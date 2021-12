Die Corona-Fallzahlen im Landkreis Emsland waren am Montag nicht ganz korrekt – aufgrund einer Störung konnten 180 Fälle nicht gemeldet werden.

Meppen . Wer die Corona-Statistik aufmerksam verfolgt, muss am Dienstag gestutzt haben: Nur ein neuer Fall im gesamten Emsland – wie kann das sein? Schuld war eine technische Störung beim Landkreis.

Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Emsland noch bei 180,3 – bei 94 neuen Fällen. Am Dienstag fiel die Inzidenz plötzlich auf 138,0 mit lediglich einem neuen Fall – was war passiert? Aufgrund einer technischen Störung seien am Montag