Die FDP Emsland will den Wolf zum Abschuss freigeben.

picture alliance/dpa

Meppen . Die FDP-Kreistagsfraktion will, dass der Wolf im Emsland endlich bejagt werden darf. Der Landkreis soll die Genehmigung beim Land einholen.

In der Sitzung des Kreistages in Meppen überreichte FDP-Kreistagsmitglied Hendrik Terhardt an Landrat Marc-André Burgdorf ein entsprechendes Schreiben. Hermann-Josef Mammes FDP-Kreistagsabgeordneter Hen