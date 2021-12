Das reizt junge Emsländer an einer Ausbildung in der Altenpflege

Joy Ast und Stefanie Knobel lernen an der Meppener Marienhausschule den Beruf der Pflegefachkraft. An ihrer Ausbildung gefällt ihnen vor allem die Vielseitigkeit.

Dominik Bögel

Meppen. Schichtarbeit, Personalmangel und eine oft geringe Bezahlung: Pflegeberufe sind bei vielen Jugendlichen nicht gerade attraktiv. Joy Ast und Stefanie Knobel sehen dies anders. Für die Emsländerinnen gibt es keinen schöneren Beruf.

„Was nützt mir ein noch so hoch bezahlter Beruf, wenn die Arbeit keinen Spaß macht?“, sagt Joy Ast. Die 20-Jährige macht derzeit eine Ausbildung zur Pflegefachkraft an der Marienhausschule in Meppen. „Ich wollte schon immer etwas