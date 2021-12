1237 Unterstützer-Unterschriften wurden von Eltern am Montag an den Landrat und Ersten Kreisrat übergeben.

Harry de Winter

Meppen. Im Emsland gibt es Kinder mit einem besonderen Förderbedarf. Doch dieser ist nach Ansicht einiger Eltern nicht sichergestellt. Aus diesem Grund wurde am Montag eine Petition an den Landkreis in Meppen übergeben.

Im Landkreis Emsland hätten Eltern von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung lediglich die Wahlmöglichkeit zwischen einem Besuch einer Tagesbildungsstätte (TaBi) und einer inklusiven Beschulung an einer Grundschule, um die