Trotz Corona: Zirkus Bossle hofft auf Vorstellungen in Meppen

Weihnachtlich geschmückt ist der Weg zum Zelt des Zirkus Bossle in Meppen.

Engelken

Meppen. Das Programm steht, die Manege ist festlich geschmückt: Eine große Weihnachtsshow möchte der Zirkus Bossle Besuchern in Meppen bieten. Jetzt schauen die Artisten mit bangem Blick auf die aktuellen Corona-Regeln.

„Von uns aus kann es losgehen“, sagt Tunita Bossle. Seit über einer Woche haben sie und ihre Mitstreiter vom Zirkus Bossle ihr Winterquartier in Meppen bezogen. Dank der spontanen Hilfe der Schützengilde Meppen-Süd kann der Tross in Me