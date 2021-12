In den meisten evangelischen Gemeinden im Emsland finden an Weihnachten Gottesdienste in Präsenz statt.

Symbolbild: dpa/Philipp Schulze

Lingen/Meppen/Papenburg . Auch in diesem Jahr stehen Krippenspiel, Christvesper und Co. im Emsland unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Trotzdem finden an Weihnachten in fast allen evangelischen Gemeinden Gottesdienste statt.

0G, 3G, 2G oder mit Anmeldung? In den evangelischen Kirchengemeinden im Emsland gelten an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen unterschiedliche Regelungen. Wo gilt was? Und wann finden Krippenspiel und Christvesper wo statt? Eine Übersi