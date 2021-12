Gleich zwei Bewilligungsbescheide übergab Kulturminister Björn Thümler (rechts) an VHS-Direktor Matthias Walter.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Viele Menschen im Emsland können kaum lesen und rechnen. Ihnen wird ab 2022 gezielt bei der Volkshochschule Meppen geholfen.

Am Freitag hat Niedersachsens Kultur- und Wissenschaftsminister Björn Thümler der VHS bei einem Festakt in Meppen ein wichtiges Dokument überreicht. „Die VHS Meppen ist in Niedersachsen der zehnte Standort eines regionalen Grundbi