Diese Corona-Teststationen sind im Emsland an den Feiertagen geöffnet

dpa/Julian Stratenschulte

Meppen. Ob zur Einhaltung der 2Gplus-Regel oder einfach zur eigenen Sicherheit: Wer sich im Emsland über Weihnachten und zum Jahreswechsel auf Corona testen lassen möchte, hat einige Möglichkeiten.

Von Heiligabend bis einschließlich 2. Januar gilt in Niedersachsen die sogenannte Weihnachtsruhe, das bedeutet die 2Gplus-Regel greift in nahezu allen Bereichen. In Innenräumen dürfen sich maximal 25 geimpfte und genesene Menschen treffen,