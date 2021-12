Das Emsland erhält in diesen Tagen erneut ein Sonderkontingent des Impfstoffs von Biontech. Jedoch geht der Impfstoff nicht an die Hausarztpraxen in der Region.

Christoph Schmidt/dpa

Meppen. Niedersachsen erhält in diesen Tagen erneut ein Sonderkontingent des Impfstoffs von Biontech – 13.200 davon gehen in das Emsland, jedoch nicht an die Hausarztpraxen. Das ärgert das Meppener Ärztepaar Osterloh maßlos.

„Die Politik der Impfstoffverteilung verärgert uns als Hausarztpraxis extrem. Wir arbeiten seit Beginn der Corona-Pandemie an unserer Belastungsgrenze, passen uns ununterbrochen an die ständig veränderten Vorgaben an und müssen al