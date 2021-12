Am hellichten Tag: Unbekannte brechen in Wohnhaus in Meppen ein

Bei dem Einbruch in Meppen erbeuteten die Täter Bargeld, Schmuck und einen Laptop. (Symbolbild)

Silvia Marks

Meppen. Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Meppen eingebrochen. Sie haben Bargeld, Schmuck und einen Laptop gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizei sind die unbekannten Täter am Donnerstag zwischen 10.10 Uhr und 12.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Zum Bergham in Meppen eingebrochen. Sie verschafften sich der Polizei zufolge gewaltsam Zutritt durch eine Tür