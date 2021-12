Einbruch auf dem Gelände eines Sportvereins in Meppen

Auf dem Gelände eines Sportvereins in Meppen sind unbekannte Täter in eine Hütte eingebrochen und haben einen Sachschaden verursacht. (Symbolbild)

Frank Rumpenhorst/dpa

Meppen. Auf dem Gelände eines Sportvereins in Meppen sind unbekannte Täter in eine Hütte eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizei haben sich die bislang unbekannten Täter zwischen Montag und Donnerstag Zugang zum Gelände eines Sportvereines am Kreuzweg in Meppen verschafft.Täter machten keine BeuteAnschließend seien sie in eine Hütte auf