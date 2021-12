Die Polizei begleitete die Zusammenkunft von etwa 100 Personen am Montag in Meppen.

NWM-TV

Meppen . Ein "Spaziergang für Zusammenhalt" ist für den 20. Dezember in Meppen und Papenburg angekündigt. Er wird in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen gebracht.

100 Menschen trafen sich am vergangenen Montag in Meppen, 40 waren es am Sonntag davor in Haren. Sie zogen friedlich durch die Innenstadt und stellten Kerzen auf. Die Aktionen stehen in Zusammenhang mit den aktuellen Corona-Maßnahmen,