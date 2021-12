So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten 2021 im Emsland

Gibt es eine Chance auf weiße Weihnachten im Landkreis Emsland? 2017 schneite es zu dieser Zeit bereits auf dem Weihnachtsmarkt in Meppen. Leider blieb der Schnee damals nicht bis Weihnachten liegen. (Archivbild)

Archivbild: Carola Alge

Meppen. Alle Jahre wieder kommt vor den Festtagen die große Frage: Gibt es weiße Weihnachten? So manch eine Wetter-App sagt bereits voraus, dass es am 24. Dezember im Emsland schneien wird. Aber was sagt ein Wetterexperte dazu?

Weiße Weihnachten wünschen sich Viele von uns jedes Jahr aufs Neue. Meistens stehen die Chancen dafür schlecht, da es viel zu mild ist – in diesem Jahr könnte es jedoch klappen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Heiligabend schneien könn