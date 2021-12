Der Meppener Ken Twilfer bei seinem Hilfseinsatz im Ahrtal im August.

Twilfer

Meppen. Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat auch die Existenz des Bäckers Gregor Degen in Bad Neuenahr zerstört. Vor Kurzem weilte der 62-Jährige in Meppen, um einen Scheck über 8000 Euro für den Wiederaufbau in Empfang zu nehmen.

Zustande gekommen war die Spende durch eine Hilfsaktion des Modeunternehmens MBC. Am Black Friday Ende November bekamen die Kunden des Geschäfts in der Sandstraße im Industriegebiet in Meppen-Nödike und der anderen Filialen