Stille Corona-Demo?: Weitere Aktion mit Kerzen in Meppen geplant

Am Montagabend haben sich etwa 100 Menschen vor der MEP zu einem Spaziergang durch die Meppener Innenstadt getroffen. Am kommenden Montag soll die Aktion offenbar wiederholt werden.

NWM-TV

Meppen/Haren . Etwa 100 Personen zogen am Montag unter Begleitung der Polizei durch die Meppener Innenstadt. In Haren wurden am gleichen Abend Kerzen aufgestellt. Für den kommenden Montag ist eine ähnliche Aktion geplant.

Sie nennen es einen "Spaziergang für Zusammenhalt": In Meppen habe sich am Montag eine Gruppe von rund 100 Personen gegen 18 Uhr vor dem Eingang der MEP getroffen und sei dann über die Emsbrücke und in einem Rundgang durch die Innensta