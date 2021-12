Insgesamt 13.200 zusätzliche Impfdosen des Herstellers Biontech erhält der Landkreis Emsland. (Symbolbild)

Christian Charisius/dpa

Meppen/Lingen/Papenburg. Niedersachsen erhält ein Sonderkontingent in Höhe von rund 300.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech – 13.200 davon gehen in das Emsland. Was wird mit dem zusätzlichen Impfstoff passieren?

Das Bundesgesundheitsministerium stellt den Ländern in dieser Woche ein Sonderkontingent des Impfstoffs von Biontech mit einer Gesamtgröße von rund drei Millionen Dosen zur Verfügung. „Niedersachsen erhält entsprechend seines Ante