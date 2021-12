Der Sündenfall als Bildthema: Rainer Englisch befasst sich in seinen Bildern, die derzeit im Amtsgericht Meppen ausgestellt sind, auch mit Religions- und Gesellschaftskritik.

Mascha Abeln

Meppen, Haselünne. Der Haselünner Rainer Englisch verarbeitet gesellschaftliche Themen in seinen Bildern. Sie sind nun in einer kostenlosen Ausstellung in Meppen zu bewundern.

"In Dresden geboren, in Bayern das Brauerhandwerk erlernt, im emsländischen Haselünne Hochprozentiges veredelt" - so beschreibt Rainer Englisch seinen Werdegang bis zum Start seiner professionellen Arbeit als Künstler im Jahr 2009. He