An den Stolpersteinen in Meppen setzten sich die angehenden Erzieher der Marienhausschule Meppen mit dem Antisemitismus und seinen Folgen auseinander.

Archivfoto: Tim Gallandi

Meppen. Schüler der Klasse FSP 20.1 der Marienhausschule Meppen haben sich mit einem wichtigen Thema befasst: Antisemitismus. Dabei stand das Schicksal ehemaliger jüdischer Bürger im Fokus.

Die Schüler trafen sich an den Stolpersteinen bei der Treppe zur Bahnunterführung am Isaak-Visser-Weg in Meppen, wo zwei Stolpersteine für Angehörige der Familie Visser gesetzt wurden, die im KZ ermordet wurden. Den jungen Leuten wurde