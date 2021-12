Schaden an Pkw durch brennende Mülltonnen in Meppen

Durch die brennenden Mülltonnen entstanden an dem Pkw Schäden durch Hitzeentwicklung.

Torsten Albrecht

Meppen. Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Meppen am Sonntag. Sie wurde um 3 Uhr in den Stadtteil Esterfeld gerufen, wo am Sperberweg vier Mülltonnen brannten.

Passanten hatten die Mülltonnen in der Nähe eines Gebäudes mit einem Feuerlöscher größtenteils gelöscht. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Helfern im Einsatz war, führte Nachlöscharbeiten und die Kontrolle des Gebäudes sowie