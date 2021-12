Das Coronavirus hat auch das Emsland im Griff. Der Inzidenzwert sank jetzt hier allerdings leicht unter 250.

Meppen. Weiter gesunken ist der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Emsland am Sonntag, 12. Dezember, im Vergleich zum Vortag.

Lag der Wert laut Kreisverwaltung am 10. Dezember noch bei 275,1 vermeldete das Robert-Koch-Institut am 11. Dezember 261,1 und am 12. Dezember 245,3. Vor einer Woche betrug der Wert 307,1, Trotz des prozentualen Rückgangs liegt di