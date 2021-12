Der Stadt Meppen wurde ein Briefkasten gestohlen. (Archivfoto)

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. In der Nacht zu Mittwoch haben bislang unbekannte Täter einen Briefkasten der Stadt Meppen gestohlen. Dieser tauchte zwar später wieder auf – allerdings leer.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde der Briefkasten an der Straße Markt von den Tätern aus der Verankerung gerissen und in der Nähe ohne Inhalt zurückgelassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer