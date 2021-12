Weniger als zwei Wochen vor der Eröffnung ist am neuen Aldi am Schullendamm in Meppen-Esterfeld noch viel zu tun.

Jana Probst

Meppen. Seit August wird am Neubau der Aldi-Filiale am Schullendamm in Meppen gebaut. Nun steht fest, wann sie eröffnet wird und wann der alte Einkaufsmarkt an der Grabbestraße schließt.

Der bisherige Aldi-Markt im Stadtteil Esterfeld entsprach nicht mehr den Ansprüchen des Lebensmittel-Discounters. Weder die Größe von etwa 800 Quadratmetern reichte dem Konzern, noch die technische Ausstattung des in die Jahre gekommen