„Mein Lokal, dein Lokal“: So hat das Pane e Vino Meppen abgeschnitten

Testen das Pane e Vino in Meppen: Ludger Hatting, Tariq Jawaid, Markus Quadt und Klaus Kulgemeyer (von links) in Teil 3 der TV-Kochshow "Mein Lokal, dein Lokal".

Screenshot: Kabel 1/Harry de Winter

Meppen. In der TV-Kochshow „Mein Lokal, dein Lokal“ auf Kabel eins musste am Mittwoch das Pane e Vino in Meppen ran. Mit dem Ergebnis können die Betreiber durchaus zufrieden sein.

Durchaus positiv wurden die Drei-Gänge-Menüs von den Gastro-Kollegen bewertet. Allerdings fehlte den Test-Essern in der Regel oft der letzte Funke, um die Speisen des italienischen Restaurants mit Bestnoten zu prämieren. Doch woran hat es g