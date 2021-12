Gefährliche Sabotage auf Baustelle der Bundeswehr in Meppen

Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor einigen Wochen liefen die Arbeiten zum Bau von 14 neuen Brunnen noch.

Bundeswehr

Meppen. Eine gefährliche Sabotage in Meppen-Borken gibt Rätsel auf: Unbekannte haben Schläuche an einem Bohrgerät an- und abgeschnitten. Die Arbeiten im Auftrag der Bundeswehr wurden vorerst abgebrochen.

Die Beteiligten sind schockiert und suchen jetzt den Weg an die Öffentlichkeit - in der Hoffnung, dass der oder die Täter entdeckt oder zumindest von weiterem Tun abgehalten werden. Ulrich Lange vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz