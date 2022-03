Ein klares Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzten am Freitagmittag rund 2500 Schüler aus Meppen FOTO: Harry de Winter Junge Emsländer setzen Zeichen 2500 Schüler aus Meppen demonstrieren gegen Krieg in der Ukraine Von Harry de Winter | 11.03.2022, 14:46 Uhr

Es war ein überwältigendes Bild, das sich am Freitagmittag in der Innenstadt von Meppen zeigte. 2500 Schüler setzten ein klares Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.