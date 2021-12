Eine Auseinandersetzung der Polizei mit einem Randalierer in Haselünne, bei der der Täter in Gewahrsam genommen wurde, hat jetzt ein gerichtliches Nachspiel. Symbolfoto Festnahme / Foto: Bundespolizei

Meppen. Ein kurioser Fall geht in die nächste Runde. Vor dem Amtsgericht in Meppen musste ein 38-jähriger Mann zum zweiten Mal antreten, da wichtige Zeugen fehlten. Er habe massiv gegen Polizisten „getobt“ lautete die Anklage.

„Toben“, würde es am besten treffen, was dem in Sögel geborenen Angeklagten vorgeworfen wurde, hieß es immer wieder in den Zeugenaussagen von fünf Polizistinnen und Polizisten. Was ist geschehen?Um sich gegen eine Festnahme zu we