Corona: Riesiger Andrang an Drive-In-Teststationen in Lingen und Meppen

Lange Schlangen haben sich am Freitag und Samstag vor der Drive-In-Teststation am Schwarzen Weg in Lingen gebildet (Foto). Gleiches gilt auch für die Teststation an der Industriestraße in Meppen-Nödike.

Mike Röser

Meppen/Lingen. Der Andrang an den Corona-Teststationen per Drive-In in Lingen und Meppen ist riesig. Der Betreiber plant weitere Fahrspuren, benötigt aber Personal. Auch die Polizei rufen die langen Staus auf den Plan.

Seit Mittwoch gibt es den Test-Drive-In auf dem Parkplatz der Diskothek Joker am Schwarzen Weg in Lingen wieder. Die Teststation an der Industriestraße 2-5 im Gewerbegebiet Meppen-Nödike öffnete am Freitagmorgen. Beide wurden am F