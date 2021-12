Das Schnelltestzentrum auf dem Marktkauf-Parkplatz in Meppen war beliebt. Seit Oktober gibt es das Angebot nicht mehr. Das ändert sich am Freitag, aber an einem neuen Standort. (Archivfoto)

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Mitte Oktober schloss das beliebte Corona-Testzentrum auf dem Parkplatz des Marktkauf in Meppen. Jetzt kommt es zurück - allerdings an einem neuen Standort und ohne Spucktest.

Mit den gestiegenen Corona-Zahlen suchte Teststation-Betreiber Matthäus Warzecha einen neuen Standort für sein Drive-In: Am Mittwoch ist er fündig geworden. Am Donnerstag begann der Aufbau, so dass es am Freitag losgehen kann. Die neue Test