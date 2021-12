Verkauf der MEP in Meppen: Politik verhalten optimistisch

Die Einkaufspassage MEP hat eine neue Besitzerin. Die Meppener Politik ist verhalten optimistisch.

Tobias Böckermann

Meppen. Nach dem Verkauf der Einkaufspassage MEP gibt es in der Meppener Politik Hoffnung, dass wieder mehr Leben in die Immobilie in der Bahnhofstraße zurückkehrt.

Das jedenfalls äußerten die Fraktionsvorsitzenden der größeren Parteien im Meppener Stadtrat, die die Redaktion um eine Stellungnahme zum Eigentümerwechsel gebeten hat. Dabei ist zu beachten, dass die Politik nicht für das Geschäf