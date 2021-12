Neustart für die MEP? Reaktionen zum Verkauf der Mall in Meppen

2019 warb die MEP noch mit Edeka und Media Markt – beide Mieter haben seither ihre Filialen in dem Meppener Einkaufszentrum geschlossen.

Hermann-Josef Mammes

Meppen . Endlich tut sich etwas in der MEP: Das Einkaufszentrum in Meppen geht zum Jahreswechsel an einen neuen Eigentümer. Im Netz spekulieren einige über einen radikalen Neuanfang – andere haben die MEP schon aufgegeben.

Zuletzt gab es immer wieder schlechte Neuigkeiten: Ankermieter wie Edeka und Media Markt machten dicht, auch das Eiscafé Toscani musste schließen. Jetzt hat eine norddeutsche Familie, die im Hintergrund bleiben will, die Immo