2Gplus in Meppen: Zu wenig Testzentren und eine Welle von Absagen

Ab Mittwoch gilt auf dem Meppener Weihnachtsmarkt die 2Gplus-Regel überall, wo Essen oder Getränke verzehrt werden.

Jana Probst

Meppen . Kein Glühwein, kein Haarschnitt, keine Runde auf dem Riesenrad: Wer die 2Gplus-Regel nicht erfüllt, muss in Meppen auf manches verzichten. Aber was sagen die Meppener zu der neuen Regelung? Wir haben in der Innenstadt nachgefragt.

Am frühen Mittwochnachmittag sind in der Meppener Innenstadt nur wenige Passanten unterwegs. Kaum jemand bleibt auf dem Weihnachtsmarkt an Glühweinstand oder Bratwurstbude stehen. "Es ist alles tot", bringt es Marvin Müller auf de