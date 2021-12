Stöcke verengen einen Seitenstreifen in einem Stadtteil in Meppen

Seit Wochen verengen Stöcke den Seitenstreifen einer Straße in Meppen. Nicht erlaubt, wie die Stadtverwaltung findet.

NOZ

Meppen. Seit Herbstanfang verengt ein Anwohner der Straße an der Torfbahn in Meppen den Seitenstreifen der Fahrbahn mit Stöcken. Während Nachbarn dies für ein mögliches Kunstwerk halten, findet die Stadt das nicht so witzig.

„Ist das Kunst oder kann das weg?“ Diese Frage in Anlehnung an das einstige Bühnenprogramm vom Komiker Mike Krüger stellen sich seit Wochen Anlieger und Besucher der Straße „An der Torfbahn“ in Meppen-Esterfeld. „Ein Grundstücksbesitzer hat