Ab Mittwoch, 1. Dezember 2021, gilt im Emsland die Warnstufe 2 - mit verschärften Regeln. Wir haben zusammengefasst, wo welche Regel greift.

Daniel Karmann

Papenburg/Lingen/Meppen. Das Emsland hat die Warnstufe 2 der Corona-Verordnung erreicht. Deshalb gelten ab Mittwoch verschärfte Regeln, beispielsweise in vielen Bereichen eine FFP2-Maskenpflicht. Wir haben eine Übersicht mit den aktuellen Corona-Regeln.

Die Regeln sind in der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen zusammengefasst. Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, werden die Regeln verschärft, weil die maßgeblichen Corona-Zahlen steigen: Die 2Gplus-Regel tritt in vielen Bereich