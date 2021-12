Mülltonnen in Meppen: Bei falschem Aufstellen droht Schadensersatz

Dieses Bild hat Polizist Oliver Mogge vor einigen Wochen auf der Hasebrinkstraße in Meppen gemacht. Einige Mülltonnen stehen auf dem Radweg und gefährden damit den Verkehr.

Mogge

Meppen. Wer Mülltonnen auf Geh- oder Radwegen stellt, darf den Verkehr nicht gefährden. Ob auch eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, für die ein Bußgeld droht, dazu gibt es im Emsland unterschiedliche Ansichten.

Jeden Tag ist Oliver Mogge zu Fuß oder mit seinem Dienstrad in Meppen unterwegs. Als Kontaktbeamter der Polizei in der Kreisstadt erreichen ihn immer wieder Hinweise auf vermeintlich falsch aufgestellte Mülleimer. "An der Hasebrin