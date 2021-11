Neben Bubble-Tea auch Sushi und vietnamesische Gerichte in Meppen

Der Inhaber des Enjoy Sushi und des Enjoy Viet, Thinh Nguyen (links), mit Koch Liu van Thanh. Das Sushi in dem Restaurant an der Straße Nagelshof in Meppen wird immer frisch zubereitet.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Sämtliche Speisen im Restaurant Enjoy in der Nähe des Kauflands am Nagelshof in Meppen werden frisch zubereitet. Inhaber Thinh Nguyen hat die Sushi-Zubereitung im Marktkauf gelernt. Der Vietnamese verwendet nicht nur Fisch.

Aus 95 verschiedenen Sushi-Variationen und Menüs können Kunden auswählen. Neben Lachs, Thunfisch, Garnelen, Aal, Tilapia- und Tintenfisch verarbeitet der 42-Jährige für seine Kreationen auch Hühner- sowie Rindfleisch. Ebenso stehe