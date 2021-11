Ab 1. Dezember greift fast überall Warnstufe 2. Auch das Emsland ist betroffen. Hier müssen sich dann auch Geimpfte und Genesene auf Corona testen lassen.

Symbolfoto: imago-images/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Meppen. Der Hospitalisierungswert sowie die Corona-Inzidenz liegen über dem Grenzwert. Der Landkreis Emsland befindet sich ab 1. Dezember in der Warnstufe 2. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt dann die 2Gplus-Regelung.

Nun ist es offiziell: Ab Mittwoch greift fast in ganz Niedersachsen die Warnstufe 2. In Niedersachsen liegt der Hospitalisierungswert den fünften Werktag in Folge über 6 - und die Inzidenz in den meisten Landkreisen bei mehr als 1