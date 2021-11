Corona-Tests auch für Geimpfte und Genesene: Auf den Weihnachtsmärkten in Lingen und Meppen wird die 2Gplus-Regelung ab Mittwoch eingeführt.

Lars Schröer

Meppen/Lingen. Das Emsland steuert ab Mittwoch (1. Dezember) auf die Warnstufe 2 zu. Die Corona-Regeln werden dann noch einmal verschärft. Auch auf den Weihnachtsmärkten in Meppen und Lingen gibt es für die Besucher neue Regelungen.

Die Lage in Niedersachsen wird immer ernster, und die nächste Warnstufe ist in dieser Woche mittlerweile erreicht, da der Leitindikator Hospitalisierung bereits an fünf Tagen in Folge oberhalb des Schwellenwertes 6 liegt. Am heutigen M